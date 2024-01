Reprodução A apresentadora da Globo relembrou as dificuldades antes de chegar à TV

Valéria Almeida é responsável por comandar o quadro bem-estar do programa Encontro, na Globo, desde 2020. Além disso, a jornalista também fica à frente da atração matinal ao lado de Tati Machado durante as férias de Patrícia Poeta. Entretanto, a jornalista precisou lutar durante sua vida e enfrentou inúmeros casos de racismo e dificuldade financeira antes de chegar à TV.

A apresentadora nasceu em Areia Branca, bairro da periferia de Santos, no litoral de São Paulo. Valéria é filha de uma funcionária do Correios e de um trabalhador das docas, no porto da cidade. Ela perdeu a mãe aos 10 anos e carregou para sempre seus ensinamentos sobre a importância da educação.

"Lembro que eles compraram uma escrivaninha e a enciclopédia Barsa. Aquilo era sagrado pra mim. Quando minha mãe morreu, meu pai se desequilibrou completamente. Meu irmão, Valmir Jr., e eu fomos morar com meus avós, Elza e Paulo. Minha avó dizia que se eu quisesse ser livre de verdade, eu nunca deveria deixar de estudar", contou ao jornal Extra.

"Uma das recordações mais bonitas que eu tenho com meus pais é a gente dançando samba. Amo! O ritmo, de uma certa forma, me conecta com eles. Na minha casa, danço com meu marido no meio do nada, é muito aleatório. Quando a gente vai para o samba com os amigos, me acabo até a batata da perna não aguentar, mas é sempre uma alegria. Adoro carnaval, meu coração é mangueirense, no Rio, e Vai-Vai, em São Paulo. Mas torço para que todas as escolas desfilem bem. Na verdade, meu coração é megaleviano", relembrou.

"Pedi demissão acreditando que eu conseguiria algo maior. Foi então que entendi a combinação do meu endereço e da minha foto 3x4, sendo uma mulher negra da periferia. Passei quase nove meses desempregada e fazendo faculdade. Acumulei uma dívida enorme. Fiz faxina para pagar um empréstimo, mas minha dívida com a faculdade foi só embolando. Os professores pararam de dar aula pra mim por causa da minha inadimplência. Isso, na frente de todo mundo. Foi uma humilhação... Quem dera se todo mundo pudesse só se dar ao luxo de estudar, ter um prato de comida na mesa e a passagem garantida. Mas, enquanto isso não é um fato, vou compartilhando as minhas histórias para fortalecer outras pessoas, deixando claro que o processo não é fácil", acrescentou.

Valéria Almeira também comentou sobre a parceria com Tati Machado: "A gente lê o pensamento uma da outra. Tem horas em que uma vai falar algo e a outra complementa. Ou falamos a mesma frase ao mesmo tempo. Recentemente, fomos gravar o 'Caldeirão com Mion', no Rio, e foi engraçado porque Tati tem medo de avião, eu não. Mas quando vimos que embarcaríamos numa aeronave pequena, de apenas nove lugares, ficamos apavoradas. Entrei numa crise de riso de nervoso e Tati também".

"Temos essa relação da conexão de mulheres negras que se admiram e se apoiam. Na época do 'Bem-estar', a gente falava sobre saúde, o que nos aproximou ainda mais. Nossa relação foi se estendendo para a vida e para o samba", revelou sobre sua relação com Thelma Assis.

"Sempre quis ser apresentadora, mas nunca acreditei que fosse possível, já que, diante dessa sociedade, a gente não vê mulheres negras em grandes postos. Depois que me formei, me disseram em uma entrevista de emprego que eu levava jeito para a TV, mas que eu deveria deixar meu cabelo crescer e alisar. Entendia que aquela profissão não seria para mim", admitiu.

A apresentadora também comentou sobre seu enteado, Lucas, de 17 anos. "Eu falo que ele é o amor da minha vida, tanto que o chamo de filho. A gente tem uma relação muito bonita. Lucas se formou recentemente e me chamou para ser sua madrinha. Imagina a canceriana aqui... Eu chorei pouco (risos)", disse.

Por fim, a jornalista contou que já ficou grávida, mas sofreu um aborto por conta da endometriose: "Nunca mais engravidei. Os desejos da maternidade já vieram e já se foram. É só um sonho que ficou guardado. Vou me realizando com a possibilidade de ser mãe do meu enteado".

*Texto de Júlia Wasko

