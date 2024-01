Reprodução O capanga ameaçará Antônio para salvar a vida de Aline

O primeiro dia do ano de 2024 foi marcado por fortes emoções até mesmo na novela das nove, Terra e Paixão. Após tirar Aline (Barbara Reis) do cativeiro no último sábado (30), Ramiro (Amaury Lorenzo) enfrentou Antônio (Tony Ramos) durante uma fuga nas cenas que foram ao ar na última segunda-feira (1°).



Ao longo do embate, o fazendeiro mandou que outros peões espancassem Ramiro, que por sua vez ameaçou Antônio para conseguir salvar Aline e levá-la até a delegacia, onde combinou de encontrar Kelvin (Diego Martins).

Entretanto, o capanga sofreu uma crise de ansiedade e, sem forças, deixou que Aline fosse levada de volta para o cativeiro por Antônio. Capturado, Ramiro foi tratado como traidor e ficou entre a vida e a morte, além de ter sido abandonado na beira da estrada após passar por maus bocados.

"Não pode ser! Ramiro, acorda. Acorda, Ramiro. Não me deixa, por favor. A gente tem que viver o nosso amor... A gente tem que casar, formar a nossa família", pediu Kelvin ao encontrá-lo jogado na rua.

Surpreendentemente, o capanga não morre. Ele foi levado ao hospital de Nova Primavera e contou ao delegado Marino (Leandro Lima) onde Aline estava.

Já na próxima quinta-feira (4), poderemos acompanhar a filha Jussara (Tati Tiburcio) e freira Teresinha (Laura Prado) sendo resgatadas pela polícia. Ramiro ainda será responsável por delatar os crimes do patrão e receberá uma visita de Aline, que implorará para o capanga contar todos os podres do Rei da Soja.

"Como um dia eu ia imaginar que o homem que matou meu marido, que tentou me matar, que me agrediu e perseguiu tanto, que esse mesmo homem quase daria a vida pra me salvar?", disparará Aline.

"Eu tô muito arrependido... Inté entendo se ocê não me perdoar, mas nunca mais vou fazer maldade com ninguém. Eu queria voltar no tempo e desfazer tudo o que eu fiz de errado", responderá Ramiro.

"O tempo não pode voltar, mas agora você salvou a minha vida e dos meus filhos, além de salvar a vida da Teresinha... E daqui pra frente, você pode fazer muita coisa boa. Você pode ajudar a fazer seu ex-patrão pagar por todos os crimes que ele cometeu. Pra ele nunca mais sair da prisão, nem fazer mais mal a ninguém. Te agradeço muito o que você fez por mim. Mas peço pra você ter coragem e ir até o fim, contar tudo o que sabe", concluirá Aline.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko