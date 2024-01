Reprodução/Instagram A repórter foi atropelada por um ambulante

No último domingo (31), uma situação bastante inusitada aconteceu: Mayara Decothé foi atropelada ao vivo por um carrinho de um ambulante. A repórter da Record estava ao vivo no RJ no Ar quando o catador de recicláveis a atingiu.







Mayara se assustou com o ocorrido e parou de falar, mas logo retomou a conversa com o âncora Wagner Montes Filho. Eles falavam sobre um policial militar baleado em São Gonçalo, no Rio de Janeiro.

No momento, o ambulante carregava várias caixas de isopor e não conseguiu ver a repórter na via. Após a situação, ela ainda brincou: "Bom, Waguinho, você que viu que tivemos um problema aqui, né? Ao vivo é assim mesmo".





Em seu Instagram, Mayara comentou sobre o "acidente" e agradeceu o carinho dos apresentadores do Balanço Geral. "Esse é o momento! Nunca imaginei que iria viralizar um dia, ainda mais assim. Foram milhões de visualizações, entre gargalhadas e alguns cancelamentos, mas tá tudo certo! No final, todos rimos juntos", escreveu.

"Agradeço demais o carinho dos queridos @rgottino e @thiagogardinali, que fizeram essa brincadeira toda e abriram espaço pra minha explicação. Quem quiser saber exatamente o que aconteceu naquele dia, tá tudo aí! Que final de ano, hein!!", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko