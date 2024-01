Reprodução/SBT/Lourival Ribeiro O apresentador assinou o contrato com a emissora

O tempo é o senhor da razão. Em outubro de 2023, quando esta modesta coluna noticiou que Cesar Filho estava negociando seu retorno ao SBT e, consequentemente, a saída da Record, ele desmentiu. Chegou a dizer que havia um complô de alguns jornalistas para prejudicá-lo. Mas em menos de três meses tudo se concretizou e ele acaba de ser anunciado como o mais novo funcionário da rede de Silvio Santos.





Na verdade, este novo acordo marca seu retorno à emissora, de onde saiu em 2014, muito insatisfeito com seus horários de trabalho. A principal reclamação para ele deixar o SBT naquela época era o incômodo em "acordar cedo". No mesmo ano ele assinou com a Record, e em 2015 estreou como novo titular do Hoje em Dia, onde permaneceu até 22 de dezembro.

"Um novo capítulo se inicia! Sentimos tanta saudade que ele voltou! Bem-vindo de volta à casa que é sua, @cesarfilho! Estamos empolgados e ansiosos para levarmos o melhor da informação para a sua tela. Fiquem ligados!", escreveu na legenda.





Desde que a coluna tornou pública as negociações de Cesar com o SBT, a Record fez de tudo para mantê-lo em seu elenco. Ofereceu um salário melhor, mudança de programa, redução da jornada de trabalho... enfim, todas as regalias que se possa imaginar. Mas ele estava convicto de sua decisão e nos primeiros dias de dezembro avisou que não tinha interesse de renovar o contrato.



Aos amigos mais próximos, voltou a reclamar de seu incômodo em acordar cedo para apresentar o Hoje em Dia. Do elenco do matinal da Record, ele era o único que não participava da escala de rodízio e dava expediente todo santo dia.



De volta ao SBT, seu destino ainda não foi divulgado, mas ele deve comandar a nova versão do SBT Brasil, principal telejornal da casa. Como o programa vai ao ar diariamente na faixa noturna, o apresentador atinge seu objetivo de não precisar acordar cedo para trabalhar. Veja o comunicado da rede de Silvio Santos: