Reprodução A humorista processou os políticos após ser identificada como "dama do tráfico"

A humorista Ana Virginia Teixeira não gostou nada de um "brincadeira" feita por Nikolas Ferreira e Fernando Holiday. A comediante processou os políticos após publicarem uma foto sua ao lado de Flávio Dino, ministro da Justiça, e a identificarem como "dama do tráfico".



De acordo com o colunista Ancelmo Góis, do jornal O Globo, o deputado federal Nikolas ferreira e o vereador de São Paulo, Fernando Holiday, ambos do Partido Liberal, foram processados pela humorista.

Apesar de admitir que trata de política de forma "bem humorada" nas redes sociais, Ana Virginia não concordou com a publicação feita pelos dois. Com isso, pediu indenização de R$ 90 mil.

Em novembro, após a postagem, ela já havia alertado que iria processar os responsáveis. "Eu não sei o que falar, é muita informação chegando. O ministro Flávio Dino já compartilhou meu vídeo, esclarecendo que é uma fake news. Vou entrar, sim, com processo contra quem fez e contra quem está compartilhando. Toda vida eu fico aqui de brincadeira, mas até mesmo os bolsonaristas estão me defendendo. Todo mundo sabe que não sou eu. Foi feito de maldade. Estou tomando as providências", disse.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko