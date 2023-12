Reprodução/Instagram O ator chamou a atenção dos seguidores após publicar uma foto de seus pés

No último sábado (24), Chris Hemsworth chamou a atenção de seus seguidores após compartilhar mais detalhes de sua mansão. Ao ressaltar o trabalho de seu amigo Lee Brennan, que projetou vários móveis de sua residência, outro fator foi ainda mais chocante: seus pés sujos.







"Aqui estão alguns móveis que meu amigo desenhou e que eu gostaria de compartilhar, feitos à mão e todos construídos com matéria-prima reciclada, você é um mago", escreveu na legenda.

O álbum de fotos mostra o ator ao lado do amigo em vários pontos da casa que sofreram mudanças. Entretanto, a última foto provocou um debate sobre uma parte inusitada do corpo do artista.





Encostado na parede e com a sola de um dos pés virada para a câmera, a sujeira surpreendeu os seguidores. Seria Chris Hemsworth um amante de andar descalço em casa?

"Então, ninguém está falando sobre os pés na última foto", questionou um usuário. "Por que alguém deveria? Ele está descalço o tempo todo! E tem pés sujos e saudáveis", defendeu outro. "Isso não foi ofensivo. Mas aqui na Europa é muito incomum ver pessoas andando descalças. Principalmente em casas", garantiu outro. "Na Austrália ninguém usa sapatos", pontuou outro. "Seus pés na última foto... sim, estilo australiano", disse outro.





