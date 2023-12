Reprodução O apresentador escreveu uma carta de demissão

Na última quarta-feira (27), Milton Neves comunicou que deixará a Band após 18 anos na emissora. O jornalista divulgou a saída nas redes sociais com uma carta com o pedido de desligamento. O comunicador se despede da empresa após quase duas décadas, somados os três anos de sua primeira passagem, nos anos 1990, e outros 15 de sua trajetória mais recente.







Em seu perfil no Instagram, o jornalista agradeceu todos os momentos que viveu na emissora: "A Bandeirantes sempre foi extremamente correta comigo. Não tive e não tenho motivo algum para reclamar. Foi um período muito feliz, certamente para mim e acredito que para o grupo também", escreveu na legenda.

"Recentemente, pedi por escrito que a emissora aceitasse o meu pedido de demissão, e as conversas para o encerramento de nosso vínculo sempre foram respeitosas, com eles cumprindo 1000% do que era assinado e até mesmo do que era apalavrado. Torço para que a Band siga crescendo cada vez mais. Ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, a minha eterna gratidão!", concluiu.





"Eu, Milton Neves Filho, brasileiro, viúvo, jornalista, portador do RG XXXXXXX, declaro para os devidos fins de direito que, com a presente, formalizo o meu pedido de desligamento do querido Grupo Bandeirantes de Comunicação. Realizei, por anos e anos, meu sonho de infância em Minas Gerais, ou seja, consegui transformar esse sonho em realidade. Só tenho que agradecer aos funcionários da Band, Rádio Bandeirantes e BandNews, que me honraram com a amizade e companheirismo", escreveu em sua carta de demissão.

"O presente pedido é firmado de livre e espontânea vontade. Deixo o meu profundo agradecimento por tudo. Ressalto, também, que o Grupo Band nada deve a mim e tenho muito respeito à programação esportiva. Espero um dia voltar. Eu sempre amei a Rádio Bandeirantes como ouvinte desde meus 08/09 anos de idade. Mais, dou plena quitação por qualquer e eventual verba que teria a receber ou por qualquer reclamação de hoje e sempre. Eu te amo Grupo Bandeirantes!", acrescentou.





*Texto de Júlia Wasko

