Após dias em absoluto silêncio, a página Choquei publicou um comunicado nesta quinta-feira (28) afirmando que o proprietário do canal, Raphael Souza, prestou seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais a respeito da morte da estudante Jéssica Vitória Canedo, que tirou a própria vida após ter seu nome ventilado em uma fake news com Whindersson Nunes.





No texto, a Choquei disse que lamenta a morte da jovem, se diz solidária à dor da família e disse que a partir de agora adotará métodos mais rígidos para a publicação de notícias a seus milhões de seguidores.

"O perfil Choquei lamenta profundamente o ocorrido com Jéssica Vitória Canedo e se solidariza com sua família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até este momento. Nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro, o proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso", afirmou.





"Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa - que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei — e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado", acrescentou.



"Neste momento, a Choquei passa por um profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer. A Choquei está à disposição para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo", concluiu.







