Reprodução/Anderson Carvalho A cantora se pronunciou após ser detonada por comentários

Nesta quarta-feira (27), Pitty comentou sobre a vinda de Beyoncé para o Brasil e foi duramente criticada por seus posicionamentos. Os comentários ácidos não foram aprovados pelos internautas, mas nem assim ela se abalou: "Tô faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço".



"Eu tô há uns quatro dias sorumbática com redes sociais e tudo, porque mil coisas: falou-se por alto da podridão de agências/mercado, jovens se foram e está por isso mesmo; Manu [Gavassi] lançou um assunto importante para debater o feminino na arte; e a B [Beyoncé] resolveu fazer a Irmã Dulce em pleno natal (não me cancelem, eu amo, mas esse timming tá foda)", disse anteriormente.

"Não cabe em redes, na verdade, a sensação é 'cada um em seu casulo, em sua direção; vendo de camarote a novela da vida alheia sugerindo soluções, discutindo relações bem certos que a verdade cabe na palma da mão... Vinte anos com volta e meia realizando esse sentimento de que ninguém se importa com nada além de si mesmo. Tomara que eu esteja muito errada. Valeu, Natalina", acrescentou.

Entretanto, a publicação não foi bem recebida pelos fãs. "Nem tudo é sobre você. Às vezes, você só precisa parar de projetar suas frustrações nos outros, trabalhar sua autoestima e saber a hora certa de falar. Que tal se, em vez de criticar a Bey, do alto do seu privilégio branco e do sofá da sua casa, você também não desse uma de irmã Dulce?", escreveu um dos usuários.

Após a repercussão, Pitty optou por apagar tudo e abriu o jogo: "Geralmente quando se tenta uma ideia mais profunda ou delicada por aqui, nunca dá certo. Não sei porque tento. Apago mesmo, por motivos de sem tempo irmão. Tô faxinando a casa pro ano novo que é o melhor que eu faço agora com o mais precioso que a gente tem: tempo".

*Texto de Júlia Wasko

