Reprodução/Instagram A cantora publicou mais detalhes da gravação de sua nova música

A Fazenda 15 já chegou ao fim, mas as tretas entre os participantes do reality show da Record estão longe de terminar. Desta vez, Cariúcha compartilhou um trecho de sua nova música, intitulada Eu Acabo Com Tudo. A cantora já é conhecida por esse bordão, e durante o confinamento usou inúmeras vezes em suas discussões com Lucas Souza.



Em um vídeo publicado em seu Instagram, Cariúcha aparece ao lado de Nathalia Valente, Lily Nobre e Kamila Simione. O grupo mostra não só a música, mas uma coreografia digna de hit: "Gravando meu hit novo (Eu Acabo Com Tudo)", escreveu na legenda.

"Pra bater de frente comigo tu só pode tá maluco, hein? Eu acabo com tudo, hein? Eu acabo com tudo. Eu acabo com tudo", diz ela no trecho em que divulga a música, repetindo as frases inúmeras vezes.

Para quem não se lembra, em uma das discussões com Lucas Souza, a cantora utilizou seu bordão. "Ele trouxe coisas minhas lá de fora. Se eu trouxer coisas suas lá de fora eu acabo com tudo, então deixa minha boca quieta, até para você estar aqui dentro foi articulado, me deixa em paz", disparou.

"Ele trouxe uma coisa minha, ele sabe que eu trouxe tudo dele aqui pra dentro eu acabo com tudo. Andar comigo é queimação, ele falou assim para o pessoal, que não queria ser vista com a Cariúcha que ela anda cheia de gays, é queimação andar com ela. Ele não desmentiu, porque ele sabe que tenho como provar isso, ele se acha", finalizou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko