Reprodução/Instagram A ex-participante do reality show saiu do Brasil e investiu em duas empresas

Victória Villarim, ex-participante de A Fazenda 12, ficou nacionalmente conhecida ao se relacionar com o cantor Eduardo Costa, e após viralizar em um meme ao lado de um carro de luxo, entrou no radar da Record e foi parar no principal reality da emissora. Após sua participação no programa, a ex-modelo não conseguiu emplacar nenhum outro trabalho no Brasil e se mudou para os Estados Unidos.

A empresária saiu do país há três meses, montou duas empresas e virou sócia de uma construtora. Além disso, continua divulgando marcas norte-americanas e brasileiras.

"Sempre fui apaixonada e dedicada a todas as funções que me propus a fazer. Sempre me entreguei mesmo, mas percebi que tenho mais projetos como influencer e empreendedora. Há alguns anos, quando vi que, de fato, eu influenciava as minhas seguidoras, pude prestar atenção nisso. Eu estava sempre vendendo o produto dos outros e conseguia inspirar as pessoas, mas nunca em meu favor. Então, pensei 'Por que não criar algo meu?'. Já sabia da necessidade delas e fui atrás de descobrir onde eu podia encontrar uma necessidade do mercado", contou.

"Tenho direcionado meus investimentos para meus negócios próprios, mas também possuo sociedade com uma construtora e essa é uma das minhas maiores fontes de renda pois, aqui nos EUA, esse é um mercado muito rentável", acrescentou.

"Eu sempre quis estar aqui. Desde novinha, sempre foi meu sonho. Quando surgiu o sentimento de vir empreender e lançar o Vicky Beauty, agarrei essa oportunidade. Além de aqui ser um lugar que já possui toda a tecnologia necessária para nos desenvolvermos, também foi a chance de ter uma nova rotina, novos horários e hábitos. Não vou dizer que não assusta, porque assusta, sim, mas a gente se acostuma rápido com as coisas boas… Não é à toa que aqui é considerado um país de primeiro mundo, um país de oportunidades… E é mesmo! Tirando a falta da família e das pessoas amadas, tem sido tudo muito bom", admitiu.

"Ser influenciadora e empreendedora é muito tranquilo, afinal, elas andam juntas. Ao mesmo tempo em que estou empreendendo, também estou influenciado meus seguidores e compartilhando com eles um pouco da minha vida pessoal, que é algo que eu gosto. Naturalmente, compartilho registros do meu dia, da minha rotina e de como as coisas andam por aqui… Creio que uma coisa complementa a outra e, por isso, tudo tem dado tão certo", concluiu.



Aos 32 anos, Victória Villarim já trabalhou como bailarina, modelo e influenciadora digital, e ganhou notoriedade por seu relacionamento conturbado com Eduardo Costa. Os dois assumiram o romance em maio de 2016, permaneceram juntos por três anos, moraram juntos e até noivaram, mas o fim do relacionamento foi regado de polêmicas.

Entre idas e vindas, se separaram em maio de 2019. O cantor foi acusado de ameaçar Clayton Lemos, em janeiro de 2020, quando o rapaz estava se relacionando com sua ex-noiva. O irmão de Eduardo também foi acusado de ameaça e o sertanejo admitiu que o irmão perdeu o controle.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko