Terça-feira, 26 de dezembro

Sérgio se espanta com a descoberta de que teve um envolvimento com Adriana. Márcia se sente ignorada pelos filhos, e Érica a aconselha. Marcos deixa o Natal na casa dos tios e sai com o carro de Natália. Pedro percebe que Natália mente para acobertar Marcos. Vilma comenta com Roberto que Mário se reaproximou de Lara. Polvilho encontra Wagner na rua, mas logo o perde de vista. Sérgio deduz que Adriana o reconheceu. Marcos sofre um acidente, e Natália se desespera.