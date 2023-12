Reprodução/Instagram A atriz retornará às telinhas da Globo como vilã de nova novela

Luisa Arraes retornará às telinhas da Globo em 2024. A atriz, que esta longe das novelas há seis anos, desde Segundo Sol (2018), fará parte do elenco de No Rancho Fundo, a próxima novela das seis da emissora, escrita por Mario Teixeira. A produção será ainda mais intensa com sua participação como Blandina, a grande vilã da trama.



A atriz estava longe dos holofotes desde que participou da segunda temporada de Cine Holliúdy (2022). A artista ainda participou de outras obras, como Loucos por Elas (2012), Babilônia (2015), Justiça (2016), A Fórmula (2017) e Tá no AR: a TV na TV (2018).



O elenco da novela conta com Eduardo Moscovis como par de Deborah Bloch, e Alexandre Nero e Andréa Beltrão como casal. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, o ator José Loreto fez teste para o papel de um vilão e a equipe do projeto busca jovens atores nordestinos.

Com direção artística de Allan Fiterman, a novela começará a ser gravada no final de janeiro. Além disso, será sucessora de Elas por Elas, após O País de Alice, de Lícia Manzo, ser cancelada. A novela ainda resgatará personagens de Mar do Sertão (2022).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko