Reprodução O seriado está fora das telinhas há três anos

Os fãs de Chaves estão há mais de três anos lutando contra a saudade de acompanhar o seriado nas telinhas. E isso não é só no Brasil, o mundo todo precisou lidar com a ausência do programa desde julho de 2020. A atração foi criada na década de 1970 por Roberto Gómez Bolaños, que deu vida ao personagem principal. Entretanto, uma briga entre os herdeiros do humorista e a Televisa, empresa que produziu a série, colocou fim na transmissão dos episódios.

Os herdeiros de Bolaños detêm direitos sobre os roteiros, mas a Televisa é a dona das fitas com os episódios antigos de Chaves, e o Grupo Chespirito administra o legado do ator.

Para vender o seriado ao mundo, a rede mexicana pagava um valor à empresa, mas o acordo chegou ao fim a poucos dias da renovação do contrato.

Na época, Roberto Gómez Fernández, presidente do Grupo Chespirito e filho de Bolanõs, pediu um aumento no valor pago pela distribuição. A emissora mexicana não aceitou e isso impossibilitou a continuidade do contrato. Com isso, tanto Chaves quanto Chapolin saíram do ar em todo o mundo.

Em 29 de julho de 2020, o SBT recebeu a notificação da Televisa de que não seria mais permitida a exibição dos episódios a partir de agosto, quando a série completaria 36 anos de existência no Brasil: "O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora".

Em junho, a THR3 Media Group, outra empresa detentora dos direitos, anunciou novidades sobre o universo Chaves em um evento. Os projetos envolvem uma nova versão em animação, desta vez com a presença de Chiquinha.

Por conta de uma disputa judicial, o papel de Maria Antonieta de las Nieves ficou fora da série animada lançada em 2005. Já a nova versão contará com todos os personagens clássicos e ainda não tem data de lançamento.

A empresa apostará em uma animação do Chapolin Colorado, batizada de Los Coloraes, e será destinada aos adolescentes, mostrando as duas faces do protagonista: como herói e como homem comum.

Seu Madruga, vivido por Romón Valdés, ganhará uma série própria em live-action. Os episódios mostrarão os acontecimentos anteriores ao nascimento de Chiquinha, com paralelos às aventuras da vila.

Além disso, uma série biográfica de Roberto Gómez Bolaños está em andamento. A produção deve estrear entre o final de 2024 e início de 2025, na HBO Max, e será baseada em um livro autobiográfico, intitulado Sin Querer Queriendo.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko