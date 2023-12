Quarta-feira, 27 de dezembro

Alex e Lívia chegam juntos no CEC, mas se separam ao entrar no centro esportivo a fim de disfarçarem o namoro. Fausto avisa Hélio que as inscrições para a audição da peça de Castanheiras vão ser no CEC. Basílio se passa por Bassânio e aborda Pórcia para flertar com ela. Karen ameaça Patrick se ele revelar a Hélio que ela foi a autora do roubo do troféu.