Reprodução Prima de Luísa Sonza, Nadine Gerloff, é atriz e influenciadora digital

Nadine Gerloff, prima de Luísa Sonza, tem batalhado nos últimos anos em construir a carreira como atriz, sonho que a influenciadora tem desde criança, e que tornou-se realidade. A moça de 25 anos estreará nos cinemas de todo o país no próximo dia 28 no elenco do filme Mamonas Assassinas. A gaúcha fez teste para viver a namorada de Dinho, vocalista da banda, mas acabou ganhando o papel de Fânia, mulher do produtor Rick Bonadio.

Nadine também já pôde ser vista em outros filmes, como em Gota d'Água, estrelado por Whindersson Nunes, ex-marido da sua prima, e Ecos do Destino, o mais recente deles.

Nautral de Tuparendi, Rio Grande do Sul, cidade onde Nadine e Luísa deixaram em busca do sonho em São Paulo, a modelo afirma que está solteira desde o término em abril com o cantor sertanejo Caio César. Foram apenas seis meses de relacionamento.

"A gente acabou conversando e viu que nosso foco é nosso trabalho, apesar de se gostar muito. A gente se afastou e apagou as fotos para seguir uma nova etapa na nossa vida. Nos conhecemos num momento em que os dois estavam muito com a cabeça no trabalho", justificou ela, na época do rompimento, em entrevista à Quem.

Nas redes sociais, a influenciadora e modelo compartilha um pouco de seu cotidiano; intimidade, e momentos fashion, que revelam sua beleza para cerca de meio milhão de seguidores.

