Reprodução/Instagram Nanda Costa faz desabafo sobre maternidade e rotina das filhas nas redes sociais

Nanda Costa decidiu fazer um desabafo sobre a maternidade por meio do Instagram na noite dessa quinta-feira (20). A atriz publicou um vídeo em que conta como tem lidado com a rotina das suas duas filhas gêmeas com Lan Lanh, Kim e Tiê; e pontuou estar se sentindo exausta, lamentando o fato de que a rotina das meninas acaba atrapalhando a sua. "Para cuidar da rotina delas, a minha rotina ficou completamente c*gada", afirmou.

No desabafo, a artista explica que ela e sua esposa fazem de tudo para priorizar a rotina das suas filhas. "São onze horas da noite e nem o meu remédio, que era para tomar em jejum de manhã, eu consegui.", confessou.

"Eu não consigo ver um filme inteiro. Não consigo ler um livro há dois anos", admitiu. Ela ainda contou que, por mais que as duas sejam maravilhosas, dão muito trabalho. E, por isso, costuma ir para os lugares cansada mesmo. "Não estou cansada não, amor. Estou exausta", brincou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho