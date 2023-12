Reprodução Ana Hickmann e Alexandre Correa: apresentadora denunciou agressão após discussão na mansão onde vivia o casal

Ana Hickmann procurou a Polícial Civil de São Paulo nessa terça-feira (19) para pedir a abertura de uma nova investigação contra o ex-marido por falsificação de assinaturas em empréstimos, fraudes milionárias e outros crimes. Uma perícia contratada pela apresentadora constatou “fraude contábil nos livros, registros e documentos contábeis e financeiros da empresa" cuja sociedade ela dividia com o ex-companheiro, o empresário Alexandre Correa.

A defesa da artista pediu que os peritos analisassem os documentos envolvidos no caso e entregou o resultado na 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras. A perícia aponta a "utilização de práticas contábeis indevidas que possibilitaram ocultar registros fraudulentos posteriores”, segundo a CNN.

O advogado de Ana também cita duas doações de R$ 200 milhões, em que Alexandre Correa apareceria como único beneficiário.

A perícia também teria apontado a falta de registro de transações financeiras, registro contábil duplicados e a falsificação da assinatura de Ana em cheques, contratos de financiamento bancários e outros documentos.

Entre as supostas fraudes documentadas está o registro de uma confissão de dívida de R$ 427.132,50 que não foi assinado por Ana Hickmann, segundo a defesa. “Os cheques foram assinados falsamente em nome da pessoa física da noticiante, e não da pessoa jurídica Hickmann Serviços Ltda.”, diz o documento.



De acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, o esquema envolveria pessoas que trabalham nas empresas do ex-casal, funcionários de um cartório e de um banco. Além de indícios de que o empresário teria feito um esquema de pirâmide.

A defesa do empresário rebateu as acusações. Ao O Globo, o advogado Ênio Martins declarou que todos os recursos captados foram inteiramente utilizados pela empresa do casal e pelos sócios. "Essa história de pirâmide é fictícia, e não se sabe quem criou essa narrativa. É digna de Record: muita mentira e drama", concluiu.

Na notícia-crime, a defesa da apresentadora pede a retenção do passaporte de Correa e a proibição de que ele se ausente da cidade onde mora. Ademais, pede a quebra de sigilo bancário de Correa e de mais duas mulheres que trabalhavam com o então casal.

Em nota ao GLOBO, a defesa de Alexandre Correa negou o conteúdo das acusações e as classificou como "fantasiosas". "Trata-se de mais um capítulo da perseguição obsessiva de Ana Hickmann com o marido", diz a nota.

Ana Hickmann está num processo de separação com Alexandre Correa, desde que denunciou à polícia um episódio de violência em que o homem acabou ferindo-a após ter fechado propositalmente no braço da modelo uma porta de correr da cozinha da mansão onde viviam juntos.

A causa da briga seria a descoberta da apresentadora de novas dívidas em seu nome, que teriam sido criadas pelo companheiro. Após o registro de ocorrência na polícia, Ana Hickmann entrou ainda com um pedido de divórcio unilateral no âmbito da Lei Maria da Penha, mas acabou tendo o pedido negado. O processo continua.

* Texto de Lívia Carvalho

