Reprodução/Record - 06.12.2023 Marcia Fu em A Fazenda 15; ex-jogadora de vôlei é uma das finalistas da temporada





O sucesso de Marcia Fu em A Fazenda 15 estava escrito nas estrelas. E a coluna descobriu que a ex-jogadora de vôlei não fazia parte da lista de prioridades da Record para integrar o reality show e só entrou no elenco após uma amiga da veterana rejeitar o convite da equipe de Rodrigo Carelli. Além de dizer "não" ao programa, ela aproveitou a abordagem para sugerir o nome daquela que se tornaria finalista da temporada.







Inicialmente, a Record foi atrás de Virna Dias, contemporânea de Marcia na seleção brasileira de vôlei. A ex-jogadora já havia trabalhado como comentarista na emissora, mas por estar envolvida em outros projetos acabou recusando a proposta. Só que em vez de apenas dizer "não", ela estava ciente de que a amiga estava numa situação financeira ruim e a indicou para a direção de elenco dos realities.

E foi graças à recusa de Virna que a Record foi atrás de Marcia Fu. Inicialmente, a atual finalista de A Fazenda 15 não topou o convite, mesmo ficando muito tentada por conta do valor de cachê proposto pela emissora. Seu maior receio era deixar o filho, Gabriel, de dez anos, sem sua companhia. Afinal, ela é mãe solo, e o garoto é bastante apegado à veterana.

Quando recebeu o convite, Marcia procurou Marlene Mattos para compartilhar a situação e pedir uma opinião da diretora. E depois de uma certa insistência, a ex-jogadora de vôlei percebeu que a participação no reality show poderia abrir novas portas para que voltasse a ter oportunidades de trabalho.

Portanto, Marcia não estava inicialmente nos planos da emissora. E os grandes sortudos com essa guinada na história, que estava escrita nas estrelas, fomos nós, que há anos não víamos uma participante tão original e cativante participando de um reality show deste porte.

Agora, ela está na grande final do programa, que ocorrerá na noite de hoje (21). As parciais das enquetes de sites não oficiais apontam a vitória de Jaquelline Grohalski. Mas Marcia conquistou os corações de milhares de pessoas e já está com oportunidades de trabalhos comerciais fechados pela equipe de Marlene Mattos assim que colocar os dois pés para fora do confinamento.