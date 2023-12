Reprodução Cariúcha e Lucas Souza se reencontraram dentro de A Fazenda 15





O esperado encontro entre Cariúcha e Lucas Souza ocorreu na noite de domingo (17) em A Fazenda 15 na dinâmica que reuniu os jogadores remanescentes com todos os eliminados, incluindo expulsos e desistentes. Embora a Record tenha cortado o sinal de transmissão, a coluna tomou conhecimento de alguns barracos que rolaram por lá e devem ser exibidos na noite de hoje (18).



A eterna Garota da Laje e o eterno ex-marido de Jojo Todynho trocaram farpas a todo momento. Um vídeo que circula na web mostra uma das alfinetadas do rapaz na funkeira, dizendo que Cariúcha e seus advogados eram burros por não saberem ler o processo de difamação que ele move contra ela. A divulgação errada da ação viralizou, mas a coluna explicou aqui que Lucas não pede uma indenização de apenas R$ 1 mil.

Mas vamos à "lavação de roupa suja". No meio da discussão entre os inimigos, Cariúcha voltou a fazer insinuações a respeito de Lucas, e numa das alfinetadas ela afirmou que o ex de Jojo tem se esforçado muito para sustentar o personagem que ele criou para viver o namoro fake com Jaquelline Grohalski. Fontes ouvidas pela reportagem disseram que o rapaz perdeu a linha.

No contra-ataque, o ex-militar tentou reforçar que Cariúcha estava canceladíssima aqui fora, mas acabou tendo que engolir a risada debochada da inimiga, que reforçou ter emplacado diversos memes ainda depois de sua eliminação, como os episódios da Carolina do Norte e do pix.

Outro momento de descontrole do ex de Jojo foi no embate com Cézar Black. O ex-BBB tentou apaziguar os ânimos e pediu desculpas pela situação caótica que fez o oponente se descontrolar a ponto de bater o sino e pedir para sair do reality. Lucas não aceitou. E o bate-boca escalonou a ponto de novamente ter gritaria e troca de ofensas dentro de A Fazenda 15.

A coluna conversou em off com algumas pessoas que estiveram na gravação, e todas foram unânimes ao citar uma palavra para definir o comportamento de Lucas: "prepotência".

Ele foi um dos poucos que recusou ficar hospedado no mesmo hotel que os demais eliminados e decidiu pagar do próprio bolso a hospedagem em um hotel 5 estrelas. Isso já foi interpretado como um ato de arrogância.

Na dinâmica, outro ponto que incomodou os participantes foi ele e Rachel Sheherazade terem dado diversas dicas para Jaquelline tomar conhecimento de que é a favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Detalhe: todos foram orientados pela produção de não darem nenhuma informação externa, ainda que de maneira indireta, que pudesse atrapalhar a dinâmica do jogo na reta final. Mas não teve jeito e a finalista recebeu o recado com sucesso.

Quem também protagonizou barracos lá dentro foram Rachel e Jenny Miranda. A jornalista deixou os jogadores remanescentes do reality incomodados ao dizer, de maneira indireta, que era a favorita ao prêmio de R$ 1,5 milhão, e que a culpada por não ter conquistado o valor foi Jenny. Em um dos momentos de discussão entre as duas, a participante expulsa alfinetou a rival falando dos procedimentos estéticos que fez no corpo...

A lavação de roupa suja incomodou também os assinantes do PlayPlus que reclamaram do corte de sinal da plataforma durante a gravação. Essa decisão partiu da Record, que promete exibir os melhores momentos na noite de hoje.