Reprodução/Instagram/Youtube Os influenciadores Viih Tube e Jon Vlogs foram citados pela reportagem do Fantástico, da Globo, sobre o Jogo do Aviãozinho na noite desse domingo (17)

O Fantástico desse domingo (17) iniciou sua edição com uma reportagem sobre o Crash, conhecido como Jogo do Aviãozinho, um dos pricipais da plataforma de apostas Blaze, que atraiu considerável atenção devido à participação de artistas, jogadores de futebol e influenciadores sociais na internet. A empresa está sendo investigada pela polícia de São Paulo por suspeita de estelionato, após apostadores denunciarem que prêmios mais altos não eram pagos.

O jogo, assim como outros oferecidos pela Blaze, é ilegal no Brasil. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e quem faz a divulgação - vários influenciadores em redes sociais. No Jogo do Aviãozinho, uma tela mostra um avião iniciando o voo e o apostador decide a hora de interrompê-lo, enquanto o valor da premiação vai aumentando. Se a palavra "crashed" surgir, a aposta está perdida.

A atriz Mel Maia, a ex-BBB Viih Tube, o youtuber Jon Vlogs, a ex-Panicat Juju Salimeni, o ex-Fazenda Rico Melquíades, o humorista Carlinhos Maia são alguns dos influenciadores citados na matéria. Internautas ficaram indignados com a emissora de terem ignorado os maiores embaixadores da empresa, o jogador Neymar Jr, a ex-mulher dele, Bruna Biancardi, e Felipe Neto, que atualmente não possui mais contrato com a Blaze, mas já chegou a defender publicamente a empresa da acusação de golpe.

Todos os influenciadores que aparecem na reportagem estão sendo investigados e foram procurados pelo Fantástico.

Carlinhos Maia

O humorista Carlinhos Maia decidiu se pronunciar sobre o assunto e acabou detonado na web. O comediante confirmou que fez publicidade dos jogos de azar, mas que cada seguidor tem que decidir se deve ou não apostar e que não cabe a ele responsabilidade nisso.

"Se eu disser pule do penhasco, você vai pular? Não! Você joga porque quer! Se você não tem cabeça, não jogue. Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba. O mundo… as pessoas, sempre vão estar influenciado você para alguma coisa. Eu divulgo, mas nunca joguei”, disse.

Viih Tube

Nesse domingo (17), Viih Tube postou vídeos nos Stories para esclarecer o assunto. "Quero compartilhar uma coisa com vocês, que é aqui dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu finalmente consegui sair do meu contrato com a Blaze, e pra falar disso eu já começo dizendo que eu sei da minha responsabilidade desde o momento em que eu topei fazer esse tipo de publicidade então eu não me isento disso", começou.

A ex-BBB contou que foi chamada para depor na delegacia e esse foi o momento que decidiu desfazer o contrato. "Desde que eu comecei a receber retornos negativos dos meus seguidores, vou falar a verdade, tá gente? […] Desde que eu fui chamada pra DEPOR na polícia por conta de processo que envolve eles, eu fiquei numa ansiedade pra sair. Mas, não é do dia pra noite que você consegue sair, tem todo um processo, eu tô desde novembro nisso, e hoje eu consegui finalmente", contou.

Ao Fantástico, Viih Tube disse que ao tomar conhecimento das denúncias contra a Blaze pediu o encerramento do contrato dela com a empresa.

Jon Vlogs

Um dos destaques foi para o influenciador Jon Vlogs, que diz não ter relação com a Blaze desde 2021. No entanto, em 2022 ele lançou uma música que leva o nome da plataforma. Ao Fastástico Jon Vlogs alegou que não possui nenhuma participação acionária na empresa. Mas em suas redes sociais ele detonou a Globo ao ter sua imagem retratada como um dos principais divulgadores do serviço.

Juju Ferrari

Ao Fantástico Juju Ferrari disse que não divulga mais a Blaze e que sua relação era apenas de publicidade.

Juju Salimeni

Juju Salimeni não retornou à reportagem, mas alfinetou a Globo nas redes sociais e questionou o fato de a emissora divulgar outros sites de apostas. Na matéria, o Fantástico diferencia casas de apostas esportivas, que estão sendo regulamentadas no Brasil, de outras do tipo cassino, de jogos de azar, que são ilegais.

"Apareci no Fantástico pela primeira vez. Grande merda, nunca precisei da Globo pra ser quem eu sou. Eu não gosto de polêmica, de responder nada... Mas o nível de hipocrisia dessa emissora é tão bizarro, que a gente sente a necessidade de falar. Interessante que eles colocaram a Blaze na matéria, disseram que é ilícito, fizeram várias acusações, mas a Pixbet pode ser patrocinadora deles e eles podem divulgar diversas outras casas de apostas. Tem várias outras que aparecem nos comerciais", disse.

Após exposed no "Fantástico" por divulgar jogos de azar, ex-Panicat Juju Salimeni ataca a Globo no Instagram: "Nunca precisei da Globo para ser quem sou". pic.twitter.com/o0hGnfte2Q — PAN (@forumpandlr) December 18, 2023

Mel Maia

Nas redes sociais, Mel Maia reclamou que seu posicionamento não foi lido na reportagem e comprovou que enviou a nota de seus advogados horas antes da exibição da reportagem. No texto, a atriz diz que não possui conhecimento acerca de qualquer investigação envolvendo o site, tendo sido contratada apenas para realizar ações de publicidade, bem como que aguardará o desfecho do procedimento investigativo a fim de tomar as medidas cabíveis.

Rico Melquíades

O ex-Fazenda foi às redes sociais para alegar que não enviou uma nota à reportagem com seu posicionamento, pois ficou sabendo de tudo em cima da hora e ficou assustado por não entender o que estava acontecendo. "Preferi ficar calado, porque calado vence. Amanhã vou entrar em contato com a Blaze, com meus advogados e entender o que está acontecendo. E aí sim vir esclarecer pra vocês", disse ele.

Na sequência, Rico demonstrou não estar muito preocupado de ser investigado e desejou um "boa noite" aos seguidores informando que nesta segunda-feira (18) faria novas divulgações dos joguinhos da Blaze. "Estou indo dormir. Amanhã apareço aqui com promoção nova da Blaze. Não obrigo ninguém a jogar, me poupe", escreveu ele, que logicamente foi detonado na web por insistir no erro.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho