Reprodução/Instagram A gravata do ator foi apontada como uma indireta para os pais da atriz

Após surpreenderem seus fãs ao anunciarem que oficializaram a união em um casamento secreto neste domingo (17), André Luiz Frambach chamou a atenção por usar uma gravata diferente. O filme Enrolados marcou não somente o acessório, mas seus votos de casamento do ator.



Nas fotos compartilhadas no Instagram, é possível ler um pouco do texto de André, que conta com um trecho da música Vejo Enfim A Luz Brilhar do filme da Disney: "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz".

O que também não passou despercebido foi o detalhe na estampa da gravata usada por André. No acessório, os personagens do filme aparecem juntos e isso já foi motivo para os fãs especularem uma indireta para sua sogra.

O motivo? O filme Enrolados conta a história de Rapunzel, uma princesa que nasceu com cabelos mágicos. A jovem é sequestrada por uma bruxa que descobre seu dom e quer usá-lo para garantir sua própria juventude. Entretanto, Rapunzel é mantida em uma masmorra e não consegue sair, até que José Bezerra a liberta. Após cortar seus cabelos, sua "mãe" também morre e eles enfim conseguem ficar juntos.

Com isso, internautas notaram que a história do conto de fadas e de Larissa Manoela tem certa semelhança. A atriz foi controlada durante toda sua vida pelos pais, e quando optou por tomar suas próprias decisões profissionais, enfrentou problemas na vida pessoal com os familiares.

*Texto de Júlia Wasko

