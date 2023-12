Reprodução O dramaturgo se desculpou pelo desentendimento com a diretora

Walcyr Carrasco abriu o jogo sobre seu desentendimento com Amora Mautner, diretora que trabalhou com ele em A Dona do Pedaço e Verdades Secretas 2. Os dois brigaram após o autor culpá-la pelas críticas negativas sobre a história de Angel (Camila Queiroz). A diretora foi cotada para dirigir Terra e Paixão, mas foi substituída por Luis Henrique Rios devido às desavenças com o escritor.

Em 2022, enquanto ainda estava de férias, Amora sondou parte do elenco da atual novela das nove sem nem mesmo saber que havia sido desligada do projeto. Na época, o dramaturgo se queixou com a emissora do trabalho da diretora e esse foi o fim da parceria.

Nesta sexta-feira (15), Walcyr Carrasco admitiu o conflito por meio de seu Instagram: "A gente andava se estranhando, mas caiu a minha ficha. (A minha, porque sou teimoso e briguento. Quem lutou pela amizade foi ela). Se eu a amo tanto, e ela nunca deixou de me querer bem, por que permitir que uma bobagem abale essa amizade tão linda?".

"Foi um lindo reencontro! Agora, Amora não sairá da minha vida! Amora, a alegria foi tão grande que esquecemos de tirar fotos, só falamos e falamos, tive que usar uma de arquivo", acrescentou.

Amora Mautner mostrou feliz com a declaração e escreveu na publicação do autor. "Eu te amo tanto. Foi um ano de saudade, só quem te conhece sabe a preciosidade humana que você é. Ter você por perto é ter um amigo tão raro, tão amoroso. Com você, me transformo e melhoro. Meu Ano-Novo agora fará sentido, minha vida sem meu poodle tava muito triste a vazia. Preciso de você para ser feliz. Amizade é tudo nessa vida. O resto passa", agradeceu.

"Foi um ano de saudade desse irmão que a vida me deu. Desde ontem estou feliz. Amizade verdade é coisa muito rara nessa vida. Com você junto sou melhor, sou muito mais feliz e me sinto menos só. Te amo tanto, Walcyr Carrasco. Sorte de quem chega perto desse seu coração gigante", acrescentou nos Stories.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko