Reprodução A ex-Fazenda criticou as atitudes de seu ex-colega de confinamento

Nesta segunda-feira (18), Cariúcha mais uma vez botou a boca no trombone e entregou que recebeu áudios de Lucas Souza criticando Jaquelline Grohalski, com quem engatou um relacionamento em A Fazenda 15. De acordo com a artista, o conteúdo expõe não só a insatisfação do ex-marido de Jojo Todynho com a namorada, mas também com sua sogra e outros familiares.



"Vocês viram que ontem a gente foi gravar a lavagem de roupa suja lá na Record. Voltamos lá pra Itapecerica da Serra. E tem uma pessoa que tá muito soberba, gente. O carreirista tá muito soberbo. Ele tá se achando a Juliette, te juro. Me chamou de cancelada. 'Ah, sua cancelada. Continua cancelada'. O carreirista tá se achando", iniciou.

"Esse carreirista tá se achando a Juliette. Te juro. Ta com um ar de tão soberbo. Tá se achando a Juliette. Ele chamou o meu advogado de burro, que o meu advogado é burro, que meu advogado é analfabeto e que ele tem que aprender a ler. Então vou deixar o print aqui do processo, tá carreirista? Que quem é burro é a sua advogada. Que sua advogada e você que são dois burros. Que nem o meu nome vocês souberam escrever e erraram um monte de coisas, tá?", acrescentou.

"E outra coisa, carreirista, tem áudios teus falando mal da Jaquelline. Eu vou expor esses áudios. Você falando que tem que aturar a Jaquelline aqui fora. Inclusive, não só você, o Kaio, que anda com você e é seu amigo, também falando e armando tudo, como você tem que fazer quando a Jaquelline sair. Eu vou expor. Os áudios que você fala com a sua equipe e com o Kaio, seu amigo. 'Ah, tem que aturar essa chata, essa vtzeira'", disparou.

"Vocês arquitetando tudo como vocês vão fazer quando a Jaquelline ganhar A Fazenda. Que você vai ter que aturar a Jaquelline, você fala muito mal da Jaquelline. Recebi todos os áudios, carreirista. Mas gente, eu vou expor sim, mas eu vou mostrar primeiro pra Jaquelline, assim que a Jaqueline sair, eu vou mostrar os áudios. Você chamando a mãe da Jaquelline de velha. 'Ai tem que aturar essa velha chata'. Gente, ele é um carreirista. Porque você só sabe se dar bem nas custas de mulheres. Você não vai fazer a mesma coisa com a Jaquelline que você fez pra Jojo, porque eu vou mostrar os áudios de você falando mal da Jaqueline, da mãe dela e da família dela", concluiu.





*Texto de Júlia Wasko

