Reprodução/Record O ator notou a falta de aliança do dedo da influenciadora

Durante o reencontro dos participantes de A Fazenda 15 para a gravação da dinâmica de lavação de roupa suja, André Gonçalves notou que Jenny Miranda estava sem aliança. O ator especulou o fim do relacionamento da influenciadora com Fábio Gontijo e comentou com os demais peões.



André comentou com Jaquelline Grohalski que Jenny Miranda não estava usando aliança. "Eu acho que a Jenny separou, sabia? Eu não vi aliança na mão esquerda", disse.

"Nossa, você reparou na vida dos outros? Você é um fofoqueiro", pontuou a peoa. "Porque falaram o nome dele e ela falou 'acabou', ou algo assim", explicou ele. "Eu percebi que ela não resenhou de volta", acrescentou Jaquelline.

Além disso, a ex-BBB admitiu que ficou com a impressão que Kamila Simioni e Jenny brigaram após o programa. Os dois ainda ressaltaram que Cariúcha estava bonita e com "cabelão".

Jenny Miranda anunciou o fim de seu casamento com Fábio Gontijo no dia 4 de dezembro. A influenciadora ressaltou que a decisão partiu do dermatologista: "Eu tenho que respeitar. Ele tem os motivos dele e é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que eu larguei dele, e não fui eu".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko