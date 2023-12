Reprodução A cantora gravou seu segundo DVD e contou mais sobre os seus planos futuros para a carreira musical

Após o sucesso de seu álbum Cintilante, Simone Mendes se prepara para lançar seu segundo projeto audiovisual, o DVD Cantando sua História. Com uma drástica mudança em sua carreira artística após o voo solo, a cantora está focada em ganhar o próximo Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. A coluna esteve na coletiva de imprensa do lançamento do novo projeto e te conta tudo sobre os próximos passos na carreira da artista.







A gravação acontecerá no próximo sábado (16), em Fortaleza, no Ceará, e será aberta ao público. Para este trabalho, a sertaneja contará com a parceria de Eduardo Pepato, vencedor da premiação e responsável pela produção musical de Cintilante.

Além disso, o álbum estava previsto para apresentar somente dez músicas, mas foi finalizado com 14 canções sertanejas que marcam sua nova composição.



Simone Mendes comentou sobre sua importância no sertanejo e garantiu que pretende continuar focada neste gênero musical: "O meu trabalho é voltado hoje totalmente para o sertanejo. Se eu tiver que gravar algo nesse sentido, aí eu faria um novo projeto para o forró. Mas fazer mistura, gravar sertanejo e gravar o forró junto, não. Não vejo assim. Não vejo essa junção no mesmo trabalho. Se eu tiver que gravar forró, vou fazer um projeto específico para o cenário do forró. Esse novo [DVD] é todo inédito, todo sertanejo. Quando for fazer, tem que fazer as coisas distintas".



A artista admitiu que seu maior objetivo é ganhar um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja. "Eu sonho com um Grammy, né? Mas aí é com Jesus. Minha parte eu tô fazendo (...) Vou orar bastante, e se for da vontade de Deus... Nada que não seja da vontade dele, mas se for da vontade dele presentear esse novo projeto ou o Cintilante que eu gravei antes (...) Se Deus quiser, se for da vontade de Deus eu levo o Grammy Latino."



Sobre seu novo projeto, intitulado Cantando sua História, onde Simone Mendes fala sobre as histórias do seu público, ela garantiu que não foge de seu gênero musical. "100% sertanejo. Nada sai do sertanejo", afirmou.



A cantora ainda admitiu que não achou que faria tanto sucesso após emplacar sua carreira solo. Em agosto de 2022, Simone e Simaria anunciaram que a dupla havia chegado ao fim. Enquanto sua irmã se afastou dos holofotes, Simone se entregou ao público, mesmo com medo que não fosse tão abraçada.



"O desafio de carreira solo... é que é tudo tão lindo, para mim é fácil viver tudo o que eu tô fazendo. Mesmo que seja sentar para ouvir música, fazer tudo o que eu tenho pra fazer. Eu acho leve. Eu amo o que eu faço (...) O desafio principal foi no passado antes de lançar, que é o medo de como as pessoas iam receber. A partir do momento que isso é quebrado e você vê uma avalanche de amor e o público consumindo, acabou o medo. A gente descobriu que está no caminho certo. E sem passar por cima de ninguém, que isso é o mais importante", contou.



"A resposta do público veio muito rápido, mas eu fui uma artista que mesmo no início eu fiz um trabalho de formiguinha. Eu fui em todas as rádios, eu fiz todos os programas de televisão. Fiz tudo o que era preciso para a construção de um trabalho, de um projeto. Então com muita humildade, mesmo saindo de um trabalho que eu já tinha nome, onde já tinha história e tinha case de sucesso, eu não descansei", acrescentou.

"Eu não me sentia capaz de chegar tão longe, e eu descobri na carreira solo que eu sou capaz. Eu descobri uma força em mim que eu não sabia que existia. Eu me surpreendi. E que coisa boa quando você descobre que você é capaz, que você é talento, que você consegue fazer um trabalho. Quando você enxerga que você é capaz, parece que abre a visão. Eu quero ir muito além ainda. Acho que tem muita coisa para descobrir em mim que eu ainda não sei", concluiu.



À coluna, a cantora comentou sobre sua simplicidade e proximidade com os fãs. "Eu acho assim, a gente não leva nada dessa vida. Se você não puder transferir para o outro o carinho e amor que recebe, o que adianta? Eu me sinto feliz dessa forma. Eu chego aqui falando com todo mundo. Eu sou essa pessoa. Eu amo ser assim e eu faço questão de tratar meus fãs, e todas as pessoas que chegam até a mim, com amor, carinho e beijo. Enfim essa sou eu, e há tantos anos essa sou eu. Se eu não fosse essa Simone de verdade, as pessoas já teriam visto há alguns anos. Afinal eu já estou há muitos anos no meu cenário da música. Eu sinto que eles sentem felizes de serem retribuídos com esse carinho", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko