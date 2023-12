Reprodução A esposa do apresentador tranquilizou os fãs após a cirurgia de seu marido

Na última quinta-feira (14), Carlos Alberto de Nóbrega passou por um procedimento para retirada de um coágulo no cérebro, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Sua esposa, Renata Domingues, tranquilizou os fãs e garantiu que ele está bem.



Na manhã desta sexta-feira (15), Renata publicou uma foto nos Stories do Instagram ao lado do apresentador, que continua no hospital e não tem previsão de alta divulgada até o momento.

"Te amo, meu amor. Obrigada pelas orações de vocês e energias positivas! Deu tudo certo. Viva!", escreveu.

O comediante foi submetido a uma cirurgia devido a complicações após um acidente doméstico, no dia 13 de novembro. Carlos Alberto estava em sua casa, quando caiu, bateu a cabeça e trincou uma costela. Na época, chegou a inclusive ficar na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) durante cinco dias.

"Ele fez um tratamento, mas não adiantou. Ele continua com um sangramento. Um sangramento crescendo cada vez mais. Hoje, ele vai fazer a cirurgia no final da tarde. É minimamente invasiva, vão fazer dois furinhos na cabeça, drenar o sangue e suturar ferida, cauterizar a ferida", explicou seu filho, Marcelo de Nóbrega, ao Fofocalizando.

"Ele vai ter que ficar um mês de molho, sem fazer nada, de repouso. Na gravação da Praça de ontem fui eu que apresentei, na semana que vem provavelmente eu vou apresentar também. Mas, se Deus quiser, no ano que vem ele vai estar de volta com a gente", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko