Divulgação/Band As inscrições para a próxima temporada do reality show já estão abertas





O reality show MasterChef Brasil vai se mudar para a Globo em 2024? Embora este boato tenha circulado recentemente pela web e ganhado força em alguns veículos de notícias, a coluna te traz agora a resposta: ele segue firme e forte na Band. A emissora de Johnny Saad, inclusive, acaba de abrir as inscrições para os interessados em desafiar os jurados mais amados e temidos da TV brasileira.





A nova temporada com cozinheiros amadores já está em fase de pré-produção, e a análise dos candidatos já começará nos primeiros dias de janeiro. É que a partir de hoje, a Band disponibilizou no site oficial da atração a ficha de inscrição, que pede um vídeo de 15 minutos para o futuro participante se apresentar enquanto prepara uma receita.

As gravações do programa começam apenas em abril, mas a emissora já quer começar a analisar os potenciais dos candidatos o quanto antes.

No comunicado há outro aviso importante: o programa voltará a contar com Henrique Fogaça no time de jurados. Neste ano, o chef de cozinha havia se afastado da versão com amadores para cuidar de assuntos pessoais e foi substituído por Rodrigo Oliveira. Mas no próximo ano, ele reassume seu posto ao lado de Erick Jacquin e Helena Rizzo.