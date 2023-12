Reprodução/Instagram Lidi Lisboa é reprovada no teste da novela Dona Beja, da HBO Max

Lidi Lisboa foi reprovada no teste da novela Dona Beja, produção da HBO Max que terá Grazi Massafera como protagonista. Embora atualmente esteja no ar na série A Sogra Que Te Pariu, da Netflix, e na reprise de Jezabel, da Record, a atriz estava empolgada com a possibilidade, pois a oportunidade seria a o retorno aos folhetins fora do circuito bíblico --já que seus últimos trabalhos no gênero foram na emissora de Edir Macedo. As gravações da nova aposta do streaming estão a todo vapor.





Mas Lidi não está no elenco. Ela foi convidada para um teste, mas não passou. Inclusive, a atriz chegou a comentar com algumas pessoas próximas o motivo do feedback negativo da plataforma de streaming: a sua idade, 39 anos. Depois de ser avaliada, ela ouviu dos produtores que buscavam alguém um pouco mais jovem para a personagem em questão. Sendo assim, a ex-peoa deixou subentendido que a reprovação teria sido em decorrência a um caso de etarismo.

Ainda nos percalços de sua carreira, Lisboa demitiu duas empresárias em cerca de dois meses. A primeira delas foi Sylvia Goulart, perfil conhecido por viabilizar a entrada de várias personalidades nos realities da Record. A parceria da dupla, de anos, rompeu-se pela insatisfação de Lidi com o trabalho da ex-parceira, que não estava conseguindo colocá-la em testes de elenco de produções do audiovisual.

Diante disso, Lidi contratou a profissional Jackeline Barroso, que começou a descolar estas oportunidades. Mas a demissão veio logo em seguida pois, segundo fontes, a atriz ficou insatisfeita com os papeis que havia fazendo, e também, com os testes que estavam desalinhados ao seu perfil.

A separação de Jackeline, no entanto, durou pouco tempo e logo Lidi retomou a parceria profissional. Hoje, as duas seguem juntas.

Lidi Lisboa compõe atualmente o elenco principal da série humorística da Netflix A Sogra Que Te Pariu, que tem Rodrigo Santana como protagonista. A atriz tem um histórico longevo na Record, emissora em que deixou o elenco fixo no ano passado. A artista participou de A Fazenda 12, e era um nome que sempre estava no radar da emissora para trabalhos em novelas, assim como apresentadora de programas --tendo comandado entrevistas com eliminados dos realities da casa.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho