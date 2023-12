Reprodução/Divulgação Carlos Alberto de Nóbrega volta a ser internado e passa por cirurgia na cabeça

Carlos Alberto de Nóbrega voltou a ser internado nesta semana para se submeter a mais uma cirurgia. Desta vez, o apresentador de A Praça É Nossa foi ao Hospital Sírio-Libanês para a retirada de um coágulo na cabeça, formado após a recente queda que sofreu em sua casa de campo.

Em conversa com a coluna, o SBT confirmou o afastamento do apresentador por motivos de saúde, mas reforçou que a situação não é grave e que ele está bem.

De acordo com as informações, o coágulo foi formado logo após ele sofrer uma queda na casa de campo em que curtia dias de descanso ao lado da família. O acidente ocorreu há um mês e ele precisou ser internado na ocasião.

Como ele bateu a cabeça, um coágulo foi formado. Ele retornou ao seu médico de confiança e foi orientado a passar por um procedimento de retirada para evitar que a lesão aumentasse de tamanho e trouxesse outros incômodos a ele.

Por conta desta nova internação, o humorístico desta semana foi gravado com seu filho, Marcelo da Nóbrega, no comando. Mas a assessoria do SBT frisou que o titular está bem, deve receber alta em breve e que ele já gravou todos os programas de janeiro de 2024.

A operação acontecerá na tarde desta quinta-feira (14). Carlos Alberto disse para a família que está se sentindo bem.