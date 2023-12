Reprodução Modelo e ativista Luiza Brunet confessa intimidade em entrevista ao O Globo

Estampando a capa da edição de 60 anos da revista ELA, Luiza Brunet refaz a icônica "brasileiríssima trindade" ao lado de Xuxa Meneghel e Zezé Motta na melhor fase de sua vida. Isso porque a modelo de 61 anos, que se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica, está sem namorado fixo e diz preferir aproveitar essa liberdade plenamente. "Não tenho cobranças e não cobro", avaliou. A modelo também endossou a importância do vibrador e admitiu ser adepta da masturbação. "Tem que usar", afirmou.

Na entrevista, as amigas abrem o jogo. As três discorrem sobre vivências, violência, etarismo e sexo. Luiza, inclusive, analisa o que aprendeu com o que viveu no passado após ser vítima de violência doméstica do então marido Lírio Parisotto, em 2016.

"O meu último relacionamento foi tão traumático que me dei férias, não assumi mais ninguém. De vez em quando, tenho meus casos. Mas sou livre, não tenho cobrança e não cobro", pontuou.

Para Brunet, o mais importante é a mulher conhecer o próprio corpo. "E usufruir dele. E usar vibrador. Adoro tomar vinho e fazer sexo comigo mesma", disse.

Luiza também disse estar em paz com o espelho: "Me acho supersexy, uma gostosa", declarou.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta.