LEO MARTINS Betty Faria é criticada após associar assaltantes do RJ ao Bolsa Família

Betty Faria foi duramente criticada na internet após associar um bando de assaltantes em Copacabana, no Rio de Janeiro, ao programa social Bolsa Família. A atriz disse que os criminosos "são os filhos do bolsa família que não fez controle de natalidade" ao compartilhar um vídeo do jornal O Globo no X/Twitter nessa quarta-feira (6).

Nos comentários da publicação a atriz foi criticada. Internautas apontaram que a fala era "preconceituosa" e "elitista". As pessoas resgataram ainda uma notícia sobre uma investigação contra João de Faria Daniel, filho de Betty, por envolvimento com tráfico de drogas. O caso é de 2019.

Confira a publicação:

São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade https://t.co/6vmZRWDDCd — Betty Faria (@BettyFaria) December 6, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho