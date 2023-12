Divulgação/Globo Walter Casagrande Jr. ocupara vaga deixada por Mylena Ciribelli na Record





Mylena Ciribelli foi demitida na quarta-feira (6), mas a Record já escolheu um novo reforço para o departamento de Esportes em 2024: Walter Casagrande Jr., que está fora da TV aberta desde julho de 2022, quando decidiu deixar a Globo. O contrato do ex-jogador e comentarista já está pronto e está sob análise do departamento jurídico da emissora e da equipe do novo funcionário.

Fontes da coluna acabam de confirmar que o próximo passo é a assinatura. E isso deve ocorrer no mais tardar na semana que vem. Além de ser um nome fortemente conhecido na cobertura esportiva, principalmente em São Paulo, o objetivo da Record em trazer o ex-comentarista da Globo para seu elenco é a transmissão do Campeonato Paulista 2024, que começa já em janeiro.

Meu amigo Gabriel Vaquer, do F5, havia antecipado que as negociações de Casão com a emissora de Edir Macedo estavam rolando. A novidade é que o papo avançou tanto que o salário e outras condições de trabalho já foram acordados. O contrato está redigido e apenas aguardando o "ok" do jurídico de ambas as partes para a assinatura.

Retorno à TV

Crítico da atual gestão do Corinthians, o ex-atacante alvinegro e comentarista Walter Casagrande Jr. volta à TV aberta após um ano e meio longe das câmeras. O ex-jogador deixou a Globo em julho de 2022 após 24 anos e, em 12 de julho do mesmo ano, foi anunciado como contratado do portal UOL, onde assina uma coluna e participa de programas e podcasts.

Casão, como também é conhecido, apresenta desde 2017, o programa de rádio Rock Bola, da rádio 89 FM A Rádio Rock com o locutor e músico Zé Luiz, o músico Branco Mello e o escritor Marcelo Rubens Paiva.