Reprodução Maryam Moshiri, da BBC News, mostra o dedo do meio

A jornalista iraniana Maryam Moshiri surpreendeu os telescpectadores do BBC News Now ao fazer um gesto obsceno nessa quarta-feira (6). A âncora do telejornal da emissora britânica BBC surtou e abriu a edição ao vivo de forma bem mal educada. Após a vinheta de abertura, a câmera filmou a apresentadora mostrando o dedo do meio.

Neste momento, Moshiri mudou a expressão e seguiu o cronograma, falando sobre os destaques jornalísticos da edição, como se nada tivesse acontecido. O vídeo vem viralizando no mundo todo. Maryam ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

O ato é feito bem rapidamente no início. Confira:

WATCH: BBC News opens with anchor Maryam Moshiri giving the middle finger pic.twitter.com/UHJZik12I5 — BNO News Live (@BNODesk) December 6, 2023

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho