Reprodução/Instagram Os dos anunciaram um tempo na produção dos conteúdos adultos

Na última segunda-feira (4), Andressa Urach revelou em suas redes sociais que decidiu dar uma pausa na produção de seus vídeos de conteúdo adulto. Seu filho mais velho, Arthur Urach, era o responsável pelas filmagens, e os dois optaram por uma mudança de planos.



A influenciadora ressaltou seu desejo de voltar a se dedicar aos vídeos do YouTube, e para isso precisará dar uma pausa nos conteúdos sensuais.

"Acho que consigo pegar alguns takes de algumas coisas que faço, e aí compartilhar com vocês lá no meu canal [do YouTube]. Agora, eu e o Arthur, a gente está dando uma diminuída", disse.

“A gente vai tirar umas férias agora depois do Natal. A gente volta a gravar só lá em janeiro (...) Acho que só tem duas [por semana] agendado. A gente estava ficando muito cansado, a gente tava ficando sobrecarregado. Muita gravação. Então, a gente decidiu dar uma freada pra nossa mente também", completou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko