Divulgação O ator contou mais detalhes de seu diagnóstico

Micael Borges revelou que tem Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e descobriu a doença há cinco anos. O ator, intérprete de Jefinho Sem-Vergonha da novela Fuzuê, da Globo, contou mais detalhes de seu diagnóstico.

"Procurei um profissional depois que eu guardei o controle remoto da TV na geladeira. No dia seguinte, dormimos com a torneira da cozinha aberta. Eu disse para minha esposa que não fazia isso de propósito", disse ao Extra.

"Desde pequeno tenho algumas dificuldades. Na escola, nunca conseguia copiar o que a professora escrevia no quadro. Para mim era mais interessante o ventilador rodando", acrescentou.

"Como esse assunto se popularizou e, dentro do meu casamento e do trabalho isso começou a me prejudicar, fui buscar ajuda. É esclarecedor. Até mesmo para dar uma entrevista como esta. Porque eu estou aqui falando, mas é muito fácil me perder numa linha de raciocínio (...) É necessário procurar um profissional. Foi a melhor coisa que fiz na minha vida", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

