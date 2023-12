Reprodução/Youtube Sabrina Carpenter no videoclipe Feather

Cenas do videoclipe Feather de Sabrina Carpenter, lançado no fim de outubro, causaram alvoroço na diocese responsável pelo cenário, a Anunciação da Bem-Aventurada Virgem Maria, igreja localizada no Brooklyn, em Nova York. De body tule e um véu de noiva pretos, a cantora aparece com as pernas cobertas apenas por uma transparente meia-fina enquanto rebola os quadris, fica de joelhos e desliza as mãos sobre uma cruz.

A diocese afirmou à Catholic News Agency no início de novembro que "a paróquia não seguiu a política diocesana em relação à filmagem na propriedade da Igreja, que inclui uma revisão das cenas e do roteiro". Pouco depois, o Monsenhor Jamie Gigantiello, padre responsável pelas funções administrativas da igreja onde o clipe foi gravado, foi suspenso do cargo.

Numa publicação no Facebook, o padre se justificou e lamentou o ocorrido, classificando o videoclipe como "provocativo". "Num esforço para fortalecer ainda mais os laços entre a paróquia e os jovens artistas criativos que compõem grande parte desta comunidade, concordei com a filmagem após uma pesquisa geral sobre os artistas não revelar nada questionável", afirmou Gigantiello.

"A equipe da paróquia e eu não tínhamos conhecimento de que algo provocativo estava acontecendo na igreja, nem sabíamos que caixões falsos e outros itens fúnebres seriam colocados no santuário.", encerrou.



A fala do padre faz referência aos objetos destacados no clipe, que incluem caixões coloridos com dizeres como "RIP Bitch" ("descanse em paz, puta", em português) e velas acesas.

Embora tenha dito que desconhecia o teor do clipe, Gigantiello assumiu "total responsabilidade" por permitir a gravação e pediu desculpas à igreja e a seus seguidores. E disse ainda que o dinheiro da gravação recebido pela igreja, US$ 5 mil (cerca de R$ 24,6 mil), seria doado como forma de promover o bem após aquele "evento negativo".





Durante sua estadia no Brasil para abrir o show de Taylor Swift na semana passa, Carpenter se pronunciou sobre o caso numa entrevista à revista americana Variety, publicada nessa terça-feira (28).

A cantora disse que ela e sua equipe receberam "aprovação prévia" para a gravação. Num trocadilho debochado com seu nome, Carpenter afirmou ainda que Jesus Cristo "era um carpinteiro ['carpenter', em inglês]".

A desaprovação foi tanta que, no início de novembro, o bispo Robert J. Brennan organizou o que chamou de "missa de reparação" no local. Nela, fiéis se reuniram para orar pela igreja, numa tentativa de limpar a energia local, que, segundo eles, havia sido prejudicada pelas cenas sexy da cantora.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho