Reprodução/Instagram Hytalo Santos e Euro, influenciadores paraibanos

Hytalo Santos e Euro, famosos por danças no estilo brega funk no TikTok, enviaram caixas com iPhones 15 Pro Max no convite de seu casamento para alguns famosos, mas mesmo com toda a ostentação, quase nenhum famoso compareceu à cerimônia nessa quinta-feira (30). Em vídeo publicado nas redes sociais, Hytalo se queixou de que o local estava vazio. "Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados", inicou. "Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, reclamou.

o hytalo santos deu um iPhone 15 pra cada convidado e ninguém foi 🤡 pic.twitter.com/JVuBFuqCRE — Acervy (@acervommes) December 1, 2023





Ornamento com imagens do casal, o convite acompanhava uma cuscuzeira com o aparelho dentro. Virgínia Fonseca, esposa de Zé Felipe, foi uma das convidadas e mostrou detalhes do brinde nas redes sociais. O aparelho custa cerca de R$ 10 mil. Além do casal, famosos como Melody, Mirella, Lucas Guimarães e Camila Loures, receberam o aparelho gratuitamente e não compareceram ao casamento.

A coluna apurou que os noivos ficaram arrasados. Não somente por terem gastado uma alta quantia com os convites de luxo, mas também pelo descaso dos famosos em não irem à cerimônia que ele e o marido prepararam.

Ao Extra, Euro, que tem 3 milhões de seguidores no Instagram, expôs quanto o casal desembolsou para cerimônia: "De Iphone a gente gastou R$ 700 mil. A festa vai ser em torno de R$ 3 milhões. Somando o valor dos iPhones dá uns R$ 4 milhões. Não passa disso", contou.

E o convite de casamento do Hytalo Santos que é simplesmente um iPhone 15? pic.twitter.com/h5jBBuCloo — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) November 30, 2023

Deolane Bezerra, Tainá Costa e o cantor Kaio Viana foram as únicas subcelebridades que receberam o IPhone 15 Pro Max e marcaram presença na cerimônia.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho