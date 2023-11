Reprodução/Instagram Bruna Linzmeyer anuncia o fim do relacionamento com Marta Supernova

O relacionamento de Bruna Linzmeyer e a DJ Marta Supernova chegou ao fim. O anúncio foi feito pela própria atriz na manhã desta quinta-feira (30) em suas redes sociais. As artistas engataram o romance no início de 2020.

No perfil do Instagram de Bruna e Marta, os seguidores se depararam com dois cliques descontraídos do agora ex-casal, agarradinhas acompanhado da legenda que anunciava o término:

"Estamos encerrando nosso namoro mas não nosso amor, nosso cuidado e companheirismo. Fechamos esse ciclo para abrirmos outros, novos momentos, novos ares e vivências mas sempre juntas", escreveram na legenda da postagem conjunta.

Confira:

Fãs da atriz e do ex-casal lamentaram o fim do relacionamento. "Que pena, meninas", escreveu um. "Eu estou muito triste", lamentou outro.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho