A Justiça dos Estados Unidos determinou que a fortuna deixada por Aretha Franklin, avaliada em US$ 89 milhões (cerca de R$ 389 milhões) deve ser destinada aos quatro filhos dela. Considerada a "rainha do soul" e uma das vozes mais importantes da música mundial, a cantora morreu em agosto de 2018, aos 76 anos, em decorrência de um câncer de pâncreas.

A decisão teve com base um testamento assinado pela artista, datado de 2014, que estava entre as almofadas de um sofá da casa dela. Embora o documento tenha algumas rasuras e passagens ilegíveis, de acordo com a CNN Internacional, o manuscrito foi validado por um júri da cidade de Detroit.

Portanto, a Justiça invalidou outro documento sobre a divisão dos bens da cantora, que havia sido feito em 2010, encontrado na casa dela.

Dois filhos de Aretha, Kecalf Franklin e Edward Franklin, pediram para que o júri considerasse o testamento de 2014, que continha um assinatura da artista com um pequeno rosto sorridente dentro da letra "A", como ela costumava fazer. O terceiro filho, Ted White II, queria validar o documento de 2010.

Já quarto filho, Clarence Franklin, tem necessidades especiais, ficou de fora do imbróglio — a tutela legal dele é de incumbência dos irmãos.

Divisão

Kecalf vai herdar uma casa avaliada em US$ 1,1 milhão -- cerca de R$ 5,3 milhões. Ted White herdou uma propriedade avaliada em US$ 300 mil -- cerca de R$ 1,4 milhão. Como o imóvel foi vendido antes da divisão, ele vai receber o valor em dinheiro. Edward também herdou um imóvel, cujo valor não foi revelado.

Uma quarta propriedade, que vale US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões), deverá ser vendida e o dinheiro repartido entre os quatro herdeiros. A fortuna de R$ 389 milhões deverá ser dividida entre os quatro filhos.



A disputa judicial pela herança da cantora terá continuidade nos tribunais para decidir sobre os lucros em relação ao material musical deixado pela artista.



