Reprodução/Instagram A cantora contou mais sobre sua carreira musical e relação com os pais

Camilly Victoria revelou como lidou com a fama de seus pais, Carla Perez e Xanddy, o processo de assumir seu namoro com uma mulher e o apoio dos familiares. Com oito anos, a cantora já demonstrava seu interesse pela carreira artística, mas tinha vergonha de cantar na frente de seu pai.



Até seus 15 anos, Camilly preferiu manter seu dom em segredo, mas surpreendeu o público ao cantar em sua festa. "Aquela foi a minha primeira vez cantando em um palco sozinha. Desde criança eu sonhava em fazer música, e meus pais sempre falaram que me apoiariam, mas que eu teria que ir para a faculdade primeiro. Quando terminasse os estudos, ok. Sempre soube que música era o que eu queria como carreira, mas não estava preparada para lançar nada até ficar mais velha", disse à Vogue.

Nos Estados Unidos, onde mora desde a adolescência com os pais e seu irmão mais novo, Victor Alexandre, formou-se em produção musical, em 2021. Além disso, é manicure formada, atua em um salão e planeja abrir seu próprio negócio.



Em 2023, Camilly viu seu nome estampado em inúmeras notícias após esta modesta coluna revelar que ela estava namorando uma mulher.

"Meus pais nunca foram do tipo de falar nada disso, mas a gente já sabe como o mundo é. Então forcei a barra por muito tempo para tentar ser algo que não sou (...) Chegou a um ponto que eu não conseguia mais. Conversei com meus pais sobre isso (sua sexualidade) muito antes do relacionamento. Eles já sabiam antes de todo mundo", admitiu.



Em dezembro, a cantora completará 22 anos e tem curtido os últimos momentos com o lançamento de Vacation Love, cujo clipe foi gravado em Salvador, sua cidade natal, e em Miami.



"Como uma mulher que só tem 21 anos, ainda estou me conhecendo. Cresci em uma família muito musical e sempre acompanhei meus pais, sou obcecada por música. É complicado responder quando você ainda está se aprendendo. Mas eu diria que sou uma pessoa que ama a família, que adora estar com os amigos, a natureza, passear no parque, e sempre com muita música", disse.



Sobre lidar com a exposição por ter pais famosos, ela ressaltou: "Ao mesmo tempo que é muito bom, pode ser um pouco difícil. Para mim sempre foi um vai e volta de emoções. Você quer ser você mesma e poder mostrar quem é, e ao mesmo tempo fica se perguntando ‘será que isso é muito?'. É bastante para a cabeça de uma criança. Tem muita gente torcendo com muito amor, mas tem um pessoal que pega bem pesado. Não acho que é ruim, só que é diferente. Você só tem que saber lidar com tudo e ir aprendendo".



Além disso, Camilly contou quais são seus planos futuros: "Acho que meu maior sonho realmente é no futuro ter minha família, minha casa perto da praia, ter meu estúdio em casa, poder sempre estar gravando e lançando mais músicas. E ter saúde mental, ser uma pessoa bem calma e que consegue viver a vida de boa sem muito estresse. Sou muito chegada a meus pais, então eu quero sempre estar perto deles".



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko