Na última terça-feira (28), a CNN Brasil promoveu o CNN Talks: COP28, um evento que reuniu autoridades governamentais que discutiram sobre os efeitos danosos das mudanças climáticas e a busca pelo cumprimento de metas ambientais.



Os convidados debateram sobre os principais temas que estarão em pauta na 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas (ONU), que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes, a partir desta quinta-feira (30).

O evento contou com a mediação do âncora Márcio Gomes e entrevistas feitas por Elisa Veeck. As discussões abordaram qual o papel das empresas nas ações das mudanças climáticas e as iniciativas na prática sustentável para a redução de emissões.

"Lamentavelmente, vivemos um passado de negacionismo ambiental, o que colocou o Brasil como pária. Esse é o momento de oportunidade de chegar à COP demonstrando que o Brasil volta à agenda e, consequentemente, com redução de emissões. Mas não basta isso", disse Helder Barbalho, governador do Pará.

