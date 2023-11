Divulgação A diretora será responsável pelo programa dominical do apresentador

Nesta terça-feira (29), a RedeTV! anunciou a contratação de Marlene Mattos para a direção do programa Geral do Povo, comandado por Geraldo Luís. A empresária tem um vasto currículo, incluindo passagens pelas principais emissoras do país, como TV Manchete, Band, SBT e Globo.



Em 2003, Marlene Mattos fundou sua própria empresa de agenciamento artístico e, desde então, se dedica ao direcionamento de carreira de personalidades da mídia e atletas.

"Durante todos esses anos de televisão posso afirmar que em tudo o que fiz e faço tenho a paixão como companheira. Ela que desperta a garra que me é peculiar. No livro, que lançarei em breve, conto um pouco da minha história pessoal e profissional, e comento sobre esse 'trem sem freio' que habita em mim, da minha paixão por criar", disse Marlene.

"Lendo o que já está escrito, senti falta de algo que fizesse meu espírito de competidora feliz, então o convite da RedeTV! e do Geraldo Luís, a quem sempre admirei e tive carinho pelo contador de histórias que é, chegou na hora certa e 'desencarrilhou esse vagão inventivo'. Minha experiência aliada à força dos meus 73 anos bem vividos vão me ajudar a motivar uma equipe de produção para um trabalho comprometido, sobretudo em levar ao ar o melhor do Geraldo Luís para o seu público", concluiu.

O apresentador Geraldo Luís será responsável por trazer aos domingos um programa com histórias, emoções, novidades e diversão.

"Estou voltando aos domingos, Brasil! Vou começar o ano encontrando o meu povo e contando histórias reais. Com Marlene Mattos faremos, em equipe, um domingo para a família, com muita emoção e diversão. Marlene sabe de televisão e acredita neste meu retorno aos domingos na RedeTV!. Vamos fazer juntos o que o povo está esperando", destacou Geraldo Luís.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko