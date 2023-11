Reprodução/Marco Pinto A modelo revelou o valor investido em cirurgias plásticas

Janaína Prazeres, Musa da Bateria da Acadêmicos do Tatuapé, tinha uma vida religiosa como testemunha de Jeová e contou detalhes de sua mudança radical, incluindo o investimento de R$ 300 mil em cirurgias plásticas.

"Em poucos anos eu vivi quase uma vida inteira. Foram muitos acontecimentos em um curto período de tempo, mas tem sido gosto desfrutar de cada segundo", admitiu.

"Me ver bonita me deixa mais animada, de bem com a vida. Por esse motivo, me submeter às cirurgias plásticas nunca foi um problema. Se tenho a possibilidade de melhorar fisicamente, vou atrás sem duvidar. A minha mente às vezes pede uma lipo e eu cuido disso rapidamente, a meta é ficar com a beleza dos sonhos", acrescentou.

Além disso, Janaína ressaltou que a religião a salvou: "Eu sofria bullying por causa do meu corpo, era magra demais. Foi difícil para mim entender porque as pessoas eram tão ruins e a partir disso me conectei com o sobrenatural. Esse momento foi muito importante na minha vida".

"Ao mesmo tempo que eu pensava nas minhas fotos, eu também era contra esses pensamentos. Achava que merecia ir para o inferno", acrescentou.

*Texto de Júlia Wasko

