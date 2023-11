Reprodução/Jéssica Dayane O apresentador estreou no comando de novo telejornal da Rede Meio Norte

Dudu Camargo estreou na Rede Meio Norte nesta segunda-feira (27) no comando do programa MN 40° Graus Nacional. O apresentador será responsável pelo novo telejornal focado em cobertura policial, transmitido de segunda a sexta, às 17h.







"Eu não posso começar sem antes agradecer a todo esse pessoal da Rede Meio Norte, do grupo Meio Norte de Comunicação, que me recebeu tão bem direto de Teresina, no Piauí pra todo o Brasil", disse em sua estreia ao vivo.



"A proposta é trazer um programa que vai colocar a pessoa a par de tudo o que está acontecendo. Além disso, vamos ter a participação dos repórteres em todo o Brasil para trazer a notícia na hora em que ela está acontecendo, criando uma fonte de notícias com tudo o que o telespectador espera encontrar ao se conectar na Rede Meio Norte", revelou ao Meionorte.com.



"Vamos selecionar o que é relevante, o que é de importância, e colocar no ar para as pessoas assistirem. Iremos trazer os flagrantes impressionantes daquele dia, já que hoje em dia há câmeras de segurança por toda parte. Assim, vamos revelar o que é mais impactante para todo o Brasil e colocar tudo isso no ar, ao vivo", acrescentou.



"Claro, queremos a participação das pessoas. O nosso termômetro serão as mensagens nas redes sociais, indicando o que podemos melhorar, o que podemos acrescentar e o que o público está gostando ou não. Assim, faremos do jeitinho que o povo vai gostar", concluiu.

Para quem não se recorda, este foi um ano um tanto quanto conturbado para Dudu Camargo. O ex-apresentador do SBT foi demitido em junho deste ano após inúmeras polêmicas nos bastidores, até mesmo envolvendo um episódio de escatologia.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko