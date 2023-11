Reprodução A apresentadora comentou sobre a ausência de Mara Maravilha no evento da Globo

Nesta segunda-feira (27), Eliana revelou detalhes da ausência de Mara Maravilha no Criança Esperança e as polêmicas envolvendo a relação da cantora com o "trio de loiras", composto por Eliana, Xuxa Meneghel e Angélica Ksyvickis Huck.

Na época, Mara não foi convidada para o evento e desabafou nas redes sociais: "Tentam me apagar da história. 'Normal' quando se trata de uma representante mestiça com sangue indígena".

À Folha de S. Paulo, Eliana deixou esclareceu algumas polêmicas envolvendo o seu nome: "Não preciso [fazer parte do grupo], porque respeito a etnia, a diferença social. Se você está em uma escola com um monte de loirinhas e é rejeitada, isso não é racismo?".

"Mara foi muito querida comigo quando comecei, me recebeu várias vezes no programa dela. Quantas vezes ela já não esteve aqui em casa? Mas [o Criança Esperança] não foi proposto por mim nem pelas meninas. Foi coisa da emissora. Diria para ela não se incomodar, não entrar nessa pilha", admitiu.

*Texto de Júlia Wasko

