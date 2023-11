Reprodução O ator revelou que ainda o chamam pelo nome de seu personagem de A Viagem

O ator Guilherme Fontes esteve no programa Manhã do Ronnie, na RedeTV!, e contou que ainda é chamado pelas pessoas na rua de Alexandre, seu papel na novela A Viagem. A trama de 1994 foi um grande fenômeno e o intérprete é aclamado por sua atuação como o vilão.



"Saio há 30 anos de casa e sou chamado na rua de Alexandre. Não tem saída. Não tem um dia que eu saia de casa e que alguém não me chame. Sabem quem eu sou, sabem de tudo, mas esse personagem provoca um frisson nas pessoas de uma maneira inacreditável", admitiu.

O ator contou que, apesar de ter sido um vilão na novela, as pessoas não o agridem. "Ele é um vilão aterrorizando as pessoas (...) Por outro lado, as pessoas que assistiram a novela entenderam de alguma forma que ele foi traído pela família. Isso é imperdoável", explicou.

"Ainda que você seja um ser humano tenebroso, é inadmissível que você seja traído pela família. Ele acaba sendo um pecador justificável, e acabou sendo amado", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko