Reprodução/Divulgação Nova temporada de Universo Karnal conta a história de Jesus sob diferentes perspectivas

Universo Karnal, apresentado por Leandro Karnal, estreia sua terceira temporada a partir do próximo domingo (26), às 22h45, na CNN Brasil. A nova edição, entretanto, difere-se das anteriores por trazer um único tema: Jesus Além da Fé. Ao longo de seis episódios, o programa irá explorar sob uma perspectiva histórica e eminentemente humana, independente de crenças e religiões, "o homem mais influente de todos os tempos".

Na condução dos episódios, o historiador e professor colhe depoimentos relevantes de personalidades diversas e traduz seu próprio conhecimento para o público na forma didática.

O fio narrativo abrange aspectos da simbologia de Jesus nas manifestações de fé, explicações objetivas sobre textos do Novo Testamento, entrevistas com pessoas envolvidas ou não no ambiente cristão. Novos olhares são lançados sobre a figura do chamado filho de Deus, como sua representatividade e abrangência também em credos fora do cristianismo.

As influências de Jesus vão fui além do Evangelho, estendendo-se para diferentes vertentes da cultura, como artes, filosofia e literatura. Entre as personalidades que participam dos episódios estão especialistas em diferentes áreas (professores, advogados, religiosos) e nomes conhecidos do grande público como o ator Thiago Lacerda e o padre Julio Lancelotti.

Em locações diversas, os episódios incluem cidades como São Paulo, Ouro Preto (MG), além de gravações em ambientes como estúdios, templos e teatros.

* Texto de Lívia Carvalho

