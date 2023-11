Reprodução/Globo Luís Roberto comandou transmissão de Brasil x Argentina

Luis Roberto citou a morte de Ana Clara Benevides durante o show de Taylor Swift na última sexta-feira (17) para criticar a confusão antes da partida entre Brasil e Argentina na noite dessa terça-feira (21). O narrador da Globo afirmou que o país tem uma "vocação lamentável" em só tomar proviências após "os fatos ocorridos"

Torcedores de Brasil e Argentina brigaram nas arquibancadas do Maracanã, no Rio de Janeiro, minutos antes do início da partida válida pelas Eliminatórias da Copa 2026. Lionel Messi chegou a deixar o campo, revoltado com a dificuldade das autoridades em controlar a confusão.

"Temos uma vocação lamentável no Brasil de só tomar providências depois dos fatos ocorridos, como rolou no [jogo entre] Fluminense e Boca Juniors [pela final da Libertadores] ou no show da Taylor Swift no Estádio Nilton Santos. Só no último dia que a situação se controlou e foi funcionando como se deve", pontuou o comentarista.

E acrescentou: "Temos que tomar as medidas preventivas para que fatos [como estes] não ocorram", disse o jornalista, que assumiu o posto de voz oficial da Seleção Brasileira após a aposentadoria de Galvão Bueno.

Caio Ribeiro adicionou. "Não é nem prevenção, é falta de noção. É Brasil e Argentina! [As autoridades] sabem da rivalidade, vimos o que aconteceu entre Fluminense e Boca Juniors. Aí se misturam as duas torcidas? Enredo perfeito para confusão. Não é possível que ninguém tenha pensado nisso", soltou o colega.

"São cenas lamentáveis. Está no limite para virar uma tragédia. São mulheres, crianças, famílias. Gente com camisa da Argentina, do Brasil. Não adianta, tinha que ter dividido a torcida, ter policiamento", concluiu Luís Roberto.

