Reprodução/Facebook A cantora gospel quase foi expulsa de um voo

Bobbi Storm é uma cantora gospel e quase foi expulsa de um voo da Delta Airlines após cantarolar no avião e se recusar a parar, mesmo após o pedido de um dos comissários de bordo. De acordo com a artista, "Deus pediu" para ela fazer a cantoria.



Em suas redes sociais, Bobbi contou como foi a situação. Nas gravações, é possível ver ela e o comissário discutindo após ele pedir para que ela ficasse em silêncio.

"Você consegue ficar quieta? Se você não conseguir seguir as minhas instruções, não continuará nesse voo", pediu o funcionário. "Se esse é caso, então tudo bem", responde cantando seu novo single, We Can't Forget Him, em voz baixa.

"Quando chegamos ao fim de um voo, falamos ao telefone, falamos com os vizinhos, algumas vezes gritamos no avião, então qual é o problema de perguntar às pessoas e elas me permitirem dividir algo que me deixa orgulhosa, algo que Deus fez por mim, com o resto do mundo", contou.



Além disso, a cantora se justificou aos demais passageiros informando que foi indicada para dois prêmios Grammy. Não deixa de ser verdade. Mas ela não foi indicada individualmente, e sim por cantar com Maverick City Music, que concorre na categoria de Melhor Álbum Gospel.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko